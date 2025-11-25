5

Рафаэль Надаль: «Не жалею об уходе из тенниса – к концу карьеры бак уже был пуст»

Рафаэль Надаль: не жалею о завершении карьеры.

22-кратный чемпион «Больших шлемов» Рафаэль Надаль рассказал, почему не жалеет об уходе из тенниса. Испанец завершил карьеру год назад на Кубке Дэвиса.

«Теннис был делом, которому я полностью отдавался. К финальной точке я подошел подготовленным – я рассмотрел все реальные варианты, которые могли позволить мне продолжать на том уровне, на котором хотел. Именно это дало внутреннее спокойствие и уверенность, чтобы завершить все без сожалений. Бак уже был пуст».

О сегодняшней вовлеченности в теннис

«Я поиграл 45 минут с Алекcандрой Эалой – меня попросили выйти на корт, и я с удовольствием согласился. Если не нужно бегать – отлично. Через академию я все еще в теннисе, смотрю то, что хочется. Но уже не слежу на ежедневной основе, как раньше».

О том, что можно пережить только в спорте 

«Я обрел спокойствие – в том смысле, что больше нет той ежедневной ответственности показывать результат. Иногда попытки выступать в неподходящих условиях изматывают тебя как человека, и ты перестаешь быть таким счастливым, каким должен быть. Плохая часть в том, что завершилась невероятно яркая, эмоциональная глава моей жизни.

Ушла вещь, которой я по-настоящему жил – борьба на самом высоком уровне. Этот адреналин остается с тобой навсегда. Его можно заменить другими вещами, иногда даже лучшими, но то, что дает спорт, очень трудно найти где-то еще», – сказал Надаль в программе Universo Valdano в эфире Movistar+

Надаль и Роддик с кайфом обсудили теннис – в чем величие Федерера, опасность Джоковича и прикол игры на траве

Чему нас научил Рафаэль Надаль

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @MovistarPlus
