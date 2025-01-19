Кейхилл о конфликте Джоковича с официальным бродкастером Australian Open: «Новак точно имел право требовать извинений»

Даррен Кейхилл и Джеймс Блэйк в эфире ESPN поддержали Новака Джоковича.

Джокович не дал интервью на корте после выхода в четвертьфинал Australian Open из-за оскорблений от журналиста австралийского телеканала Channel 9 – тот сказал, что серб «переоценен» и его надо «выгнать».

Кейхилл: «Он [Тони Джонс] работает на местном канале 9News. Также он ведет развлекательное шоу об австралийском футболе, этот вид спорта здесь довольно популярен. Он уже давно работает в телеиндустрии, я уверен, что Тони просто хотел смешно отреагировать, но это было неуместно. Не виню Новака в том, что это его оскорбило».

Блэйк: «Я рад, что он начал пресс-конференцию с этого вопроса и его прояснил . Теперь все стало понятно. Он придерживается своих принципов, на протяжении его карьеры такое случалось часто и звучит абсолютно логично для него. Мы все смотрели видео, это было абсолютно неуместно. Если Новак ждет извинений, он точно их заслуживает».

Кейхилл: «Особенно учитывая то, с чем здесь столкнулся Новак во время ковида, как к нему отнеслись местные власти, просто отправив домой без возможности сыграть – думаю, Новак точно имел право требовать извинений и абсолютно логично повел себя на корте».

Блэйк: «Когда ты публичный человек, ты можешь ожидать критику в свой адрес, но когда речь заходит о твоей семье или стране, это уже выходит за рамки дозволенного».

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