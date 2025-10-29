Кириос – Бергсу на выпад в сторону Опелки: «Ответ слабака 🤣 До операции на кисти он стабильно доходил до поздних стадий турниров»

Ник Кириос отреагировал на конфликт Зизу Бергса и Рейлли Опелки.

Ранее Бергс отпраздновал победу в первом круге «Мастерса» в Париже лунной походкой. Опелка прокомментировал видео, сказав, что лучше бы он «проиграл 2:6 в решающем сете, чем выиграл в нем 6:2 и сделал лунную походку».

Бергс ответил ему: «Я бы лучше сыграл, чем не сыграл в квалификации 😘». Он сделал отсылку на то, что американец снялся с решающего матча квалификации.

Кириос репостнул ветку комментариев и раскритиковал бельгийца: «Ответ слабака 🤣 Опелка выходил в финалы «Мастерсов» – до того, как ему сделали операцию на кисти, он стабильно доходил до поздних стадий турниров 🤷🏽‍♂️ Кто в теме, тот знает»

Лучший результат Опелки на «Мастерсах» – финал в Торонто в 2021-м. Он также доходил до полуфинала в Риме в 2021-м и до четвертьфинала в Цинциннати в 2020-м. Американец не играл в основном туре с августа-2022 по июль-2024. За этот период он перенес две операции из-за травм кисти и бедра.