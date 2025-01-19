Дрэйпер о том, что снялся с 4-го круга Australian Open: «Чувствовал боль с третьего гейма – у меня тендинит в бедре, в межсезонье я не мог ходить»

Джек Дрэйпер рассказал, почему снялся с матча против Карлоса Алькараса.

В четвертом круге Australian Open 23-летний британец отказался продолжать матч после того, как проиграл первые два сета – 5:7, 1:6.

За три предыдущих игры Дрэйпер успел провести на корте 12,5 часов.

«После того, как много я играл, состояние было не очень хорошим. После предыдущего матча все болело. К тому же у меня проблемы с бедром, с которыми приходилось справляться всю неделю. Я вообще не ожидал, что так далеко пройду.

Сегодня с первых пары геймов ситуация ухудшалась. С третьего гейма я чувствовал, что дело плохо.

У меня тендинит в бедре. Пришлось делать МРТ, обследоваться – потому что у меня есть история проблем с этим местом. И они никуда не делись.

В межсезонье из-за этого заболела спина, я не мог ходить. Так что я невероятно удивлен тем, как играл, и тем, какие нагрузки смог выдержать мой организм. Но если не относиться к этой травме внимательно, принимать неправильные решения, я могу пропустить 3-4 месяца. А я этого не хочу.

Теннис – такой жесткий вид спорта, ты постоянно принимаешь сложные положения. И я играю с полной отдачей, выжимаю из себя максимум. И с третьего гейма я чувствовал, что у меня болит в нескольких местах. Особенно бедро».