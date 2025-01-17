Дрэйпер выиграл третий пятисетовик подряд и вышел на Алькараса
Джек Дрэйпер выиграл третий пятисетовик подряд.
Сегодня он победил Александра Вукича – 6:4, 2:6, 5:7, 7:6(5), 7:6(10-8).
В первом круге Дрэйпер прошел Мариано Навоне (4:6, 6:3, 3:6, 6:3, 6:2), во втором – Танаси Коккинакиса (6:7(3), 6:3, 3:6, 7:5, 6:3). Теперь у Дрэйпера пять побед в шести пятисетовиках в карьере.
Дальше он поборется с Карлосом Алькарасом.
Опубликовал: Кирилл Куценко
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