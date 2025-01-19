Павлюченкова о том, каково выиграть «Большой шлем»: «Я не знаю, я была близка к этому только в 2021-м на «Ролан Гаррос». Сейчас до этого еще далеко»
Анастасия Павлюченкова рассказала, каково было бы стать чемпионкой «Шлема».
«Я не знаю. В 2021-м я была очень близка к этому на «Ролан Гаррос». Но это единственный раз, когда я была близка.
У меня было, по-моему, девять (семь – Спортс’‘) четвертьфиналов и один финал. Но кроме того раза я всегда проигрывала в четвертьфиналах. А это далеко от титула.
Я не знаю, каково [выиграть «Большой шлем»]. До этого еще далеко».
В четвертьфинале Australian Open россиянка встретится с Ариной Соболенко.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: пресс-конференция Павлюченковой
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем