Павлюченкова о том, каково выиграть «Большой шлем»: «Я не знаю, я была близка к этому только в 2021-м на «Ролан Гаррос». Сейчас до этого еще далеко»

Анастасия Павлюченкова рассказала, каково было бы стать чемпионкой «Шлема».

«Я не знаю. В 2021-м я была очень близка к этому на «Ролан Гаррос». Но это единственный раз, когда я была близка.

У меня было, по-моему, девять (семь – Спортс’‘) четвертьфиналов и один финал. Но кроме того раза я всегда проигрывала в четвертьфиналах. А это далеко от титула.

Я не знаю, каково [выиграть «Большой шлем»]. До этого еще далеко».

В четвертьфинале Australian Open россиянка встретится с Ариной Соболенко.