Коко Гауфф: «Должна понтануться: я единственная действующая теннисистка с именными кроссовками»
Коко Гауфф рассказала о кроссовках, в которых играет на Australian Open.
В четвертом круге она победила Белинду Бенчич 5:7, 6:2, 6:1.
«Мой папа играл в баскетбол – и хотел, чтобы я тоже играла. Так что кроссовки вдохновлены баскетбольными, поэтому они высокие.
Мы с New Balance всегда стремимся делать то, чего в теннисе еще не делали. И, по-моему, для тенниса это уникальные кроссовки.
И я должна понтануться: я единственная действующая теннисистка с именными кроссовками».
Опубликовал: Павел Ниткин
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