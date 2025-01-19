Коко Гауфф: «Должна понтануться: я единственная действующая теннисистка с именными кроссовками»

Коко Гауфф рассказала о кроссовках, в которых играет на Australian Open.

В четвертом круге она победила Белинду Бенчич 5:7, 6:2, 6:1.

«Мой папа играл в баскетбол – и хотел, чтобы я тоже играла. Так что кроссовки вдохновлены баскетбольными, поэтому они высокие.

Мы с New Balance всегда стремимся делать то, чего в теннисе еще не делали. И, по-моему, для тенниса это уникальные кроссовки.

И я должна понтануться: я единственная действующая теннисистка с именными кроссовками».