Пегула о конфликте Коллинс с трибунами: «Теннис всегда был душноватым и высокомерным»

Джессика Пегула прокомментировала конфликт Даниэль Коллис со зрителями.

На Australian Open Коллинс провоцировали трибуны и жестом показала им поцеловать себя в задницу .

«Для спорта здорово, что есть такое развлечение, что есть такие персонажи. Ей не важно, за нее болельщики или против – она будет подпитываться этой энергией, использовать ее для мотивации.

Конечно, у нее есть образ, который она любит поддерживать. И это нужно уважать и ценить – особенно в женском спорте, где такое встречается редко.

А теннис всегда был душноватым и высокомерным. Это заметно и по тому, как Джоковича считают злодеем, Кириоса считают злодеем. Болельщики просто считают, что все знают, поэтому распределяют роли.

Но мы все же фигуры из мира развлечений, и для спорта полезно, когда в нем есть яркие персонажи. Сейчас с этим сложнее, потому что есть соцсети – и все, что ты делаешь, может тебя преследовать. Что-то еще могут вырвать из контекста или неправильно понять. Но раньше, когда соцсетей не было, в теннисе было куда больше ярких персонажей».