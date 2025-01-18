Пегула о конфликте Коллинс с трибунами: «Теннис всегда был душноватым и высокомерным»
На Australian Open Коллинс провоцировали трибуны и жестом показала им поцеловать себя в задницу.
«Для спорта здорово, что есть такое развлечение, что есть такие персонажи. Ей не важно, за нее болельщики или против – она будет подпитываться этой энергией, использовать ее для мотивации.
Конечно, у нее есть образ, который она любит поддерживать. И это нужно уважать и ценить – особенно в женском спорте, где такое встречается редко.
А теннис всегда был душноватым и высокомерным. Это заметно и по тому, как Джоковича считают злодеем, Кириоса считают злодеем. Болельщики просто считают, что все знают, поэтому распределяют роли.
Но мы все же фигуры из мира развлечений, и для спорта полезно, когда в нем есть яркие персонажи. Сейчас с этим сложнее, потому что есть соцсети – и все, что ты делаешь, может тебя преследовать. Что-то еще могут вырвать из контекста или неправильно понять. Но раньше, когда соцсетей не было, в теннисе было куда больше ярких персонажей».
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