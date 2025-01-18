Фриц о поражении от Монфиса: «Обычно я себя очень жестко критикую, но тут Гаэль просто провел отличный матч»

Тэйлор Фриц не будет критиковать себя после поражения от Гаэля Монфиса.

Фриц проиграл 38-летнему французу в третьем круге Australian Open - 6:3, 5:7, 6:7(1), 4:6.

«Хреново вылетать в третьем круге. Но матч прошел так, что я не буду особо париться. Обычно я себя очень жестко критикую, но тут Гаэль просто провел отличный матч. Он подавал невероятно. Очень разнообразно – и я никак не мог прочитать, куда он будет подавать в важные моменты. У него был высокий процент попадания первым мячом, причем он делал это очень точно. А когда не попадал первые подачи, выдавал роскошные резаные вторые. Мне было очень трудно что-то сделать – даже если я знал, куда полетит мяч, у меня не получалось его обработать.

Он отлично принимал мою подачу – даже когда я подавал разнообразно и точно. Он все равно хорошо принимал.

А когда завязывался розыгрыш, мне было очень сложно создать ему проблемы. Он тащил все. Мне казалось, что я даже не мог нанести ему достаточный урон с задней линии, чтобы выйти к сетке. Вообще не мог ничего с ним сделать позиционно.

И при этом он легко создавал мне проблемы. В целом он сыграл очень-очень хорошо. С этим ничего не поделаешь.

Во втором сете я провел плохой гейм – даже не плохой гейм, а два плохих розыгрыша на подаче при счете 5:6. А кроме этого я и не могу сказать, что у меня были провалы. Может быть, мог бы лучше провести некоторые очки на тай-брейке, но он все равно выиграл его 7:1 – и во многих розыгрышах я просто ничего не мог сделать».