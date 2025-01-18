Монфис станцевал на корте, выйдя во вторую неделю Asutralian Open
Гаэль Монфис станцевал на корте на Australian Open.
Он сделал это, реализовав матчбол эйсом в третьем круге против Тэйлора Фрица – 3:6, 7:5, 7:6(1), 6:4.
Опубликовала: Любовь Энина
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