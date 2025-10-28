Сегодня день рождения Тэйлора Фрица
28 октября четвертой ракетке мира Тэйлору Фрицу исполнилось 28 лет.
Фриц – финалист US Open-2024. Он первый американский финалист турнира «Большого шлема» после Энди Роддика в 2009-м.
Всего у него десять титулов уровня основного тура, в том числе один – на «Мастерсах» (Индиан-Уэллс-2022). Фриц также бронзовый призер Олимпийских игр в Париже в парном разряде вместе с Томми Полом.
За десять лет карьеры американец заработал более $27 млн призовых.
