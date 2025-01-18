Монфис в матче с Фрицем впервые с «Ролан Гаррос»-2008 обыграл на «Шлеме» соперника из топ-5
В третьем круге он победил четвертую ракетку мира Тэйлора Фрица – 3:6, 7:5, 7:6(1), 6:4.
Для чемпиона турнира в Окленде это восьмая победа подряд.
Монфис обыграл соперника из топ-5 впервые с прошлогоднего «Мастерса» в Цинциннати. На турнирах «Большого шлема» он не обыгрывал представителей первой пятерки с «Ролан Гаррос»-2008 и прервал серию из 12 таких поражений.
38-летний француз вышел во вторую неделю ТБШ 21-й раз в карьере – впервые с Australian Open-2022. Он шестой раз пробился в четвертый круг в Мельбурне.
Монфис – второй в списке самых возрастных теннисистов, выходивших во вторую неделю Australian Open с 1988-го, когда в турнире стало участвовать 128 игроков. Старше был только Роджер Федерер, который вышел в 1/8 в 38 лет в 2020-м.
Теперь он поборется с Беном Шелтоном или Лоренцо Музетти.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий