Монфис в матче с Фрицем впервые с «Ролан Гаррос»-2008 обыграл на «Шлеме» соперника из топ-5

Гаэль Монфис вышел в 1/8 финала Australian Open.

В третьем круге он победил четвертую ракетку мира Тэйлора Фрица – 3:6, 7:5, 7:6(1), 6:4.

Для чемпиона турнира в Окленде это восьмая победа подряд.

Монфис обыграл соперника из топ-5 впервые с прошлогоднего «Мастерса» в Цинциннати. На турнирах «Большого шлема» он не обыгрывал представителей первой пятерки с «Ролан Гаррос»-2008 и прервал серию из 12 таких поражений.

38-летний француз вышел во вторую неделю ТБШ 21-й раз в карьере – впервые с Australian Open-2022. Он шестой раз пробился в четвертый круг в Мельбурне.

Монфис – второй в списке самых возрастных теннисистов, выходивших во вторую неделю Australian Open с 1988-го, когда в турнире стало участвовать 128 игроков. Старше был только Роджер Федерер , который вышел в 1/8 в 38 лет в 2020-м.

Теперь он поборется с Беном Шелтоном или Лоренцо Музетти .