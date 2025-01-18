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Рыбакина о травме спины: «Пока не знаю, насколько все серьезно. Кажется, что ситуация не очень хорошая»

Елена Рыбакина высказалась о проблемах со спиной.

Из-за боли она дважды вызывала врача в третьем круге Australian Open против Даяны Ястремской – 6:1, 6:4.

«Я пока не знаю, насколько все серьезно. Конечно, самое плохое, что это поясница. Но мы сделаем все возможное в ближайшие полтора дня.

Если честно, сейчас кажется, что ситуация не очень хорошая».

Опубликовала: Любовь Энина
Источник: пресс-конференция Рыбакиной
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