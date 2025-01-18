Рыбакина о травме спины: «Надеюсь, мой физиотерапевт что-нибудь наколдует»

Елена Рыбакина испытывает проблемы со спиной.

Из-за боли она дважды вызывала врача в третьем круге Australian Open против Даяны Ястремской – 6:1, 6:4.

– Я не знала, как все пойдет. Она внезапно заболела. Было непросто.

– Сейчас полегче?

– Не особо. Надеюсь, мой физиотерапевт что-нибудь наколдует, – сказала Рыбакина после матча.