Рыбакина о травме спины: «Надеюсь, мой физиотерапевт что-нибудь наколдует»
Елена Рыбакина испытывает проблемы со спиной.
Из-за боли она дважды вызывала врача в третьем круге Australian Open против Даяны Ястремской – 6:1, 6:4.
– Я не знала, как все пойдет. Она внезапно заболела. Было непросто.
– Сейчас полегче?
– Не особо. Надеюсь, мой физиотерапевт что-нибудь наколдует, – сказала Рыбакина после матча.
Опубликовал: Павел Ниткин
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