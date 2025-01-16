Рыбакина – пятая теннисистка с 2020-го, выигравшая 50 матчей на «Больших шлемах»
Елена Рыбакина разгромила Иву Йович во втором круге Australian Open – 6:0, 6:3.
Она одержала 50-ю победу на турнирах «Большого шлема».
Первый матч казахстанка также выиграла в Мельбурне – в 2020 году. В 2019-м она дебютировала в основе «Шлемов», но выбыла в первом круге «Ролан Гаррос» и US Open.
Рыбакина – пятая теннисистка с 2020 года, которой удалось выиграть такое количество матчей. Также до этой отметки добрались Арина Соболенко, Ига Швентек, Коко Гауфф и Онс Жабер.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @OptaAce
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем