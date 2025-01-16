Рыбакина – пятая теннисистка с 2020-го, выигравшая 50 матчей на «Больших шлемах»

Елена Рыбакина разгромила Иву Йович во втором круге Australian Open – 6:0, 6:3.

Она одержала 50-ю победу на турнирах «Большого шлема».

Первый матч казахстанка также выиграла в Мельбурне – в 2020 году. В 2019-м она дебютировала в основе «Шлемов», но выбыла в первом круге «Ролан Гаррос» и US Open.

Рыбакина – пятая теннисистка с 2020 года, которой удалось выиграть такое количество матчей. Также до этой отметки добрались Арина Соболенко, Ига Швентек, Коко Гауфф и Онс Жабер.