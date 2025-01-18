Марди Фиш: «Я играл с Монфисом в 4-м круге US Open в 2008 году! Чувак все еще в деле»

Марди Фиш отреагировал на выход Гаэля Монфиса во вторую неделю Australian Open.

38-летний Монфис сегодня обыграл Тэйлора Фрица – 3:6, 7:5, 7:6(1), 6:4.

«Я играл с Монфисом в четвертом круге US Open в 2008 году! Чувак все еще в деле», – написал бывший №7 рейтинга ATP , которому сейчас 43 года.

На US Open-2008 Фиш обыграл Монфиса в трех сетах.