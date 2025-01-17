Глава ATP заявил, что «Мастерс» в Саудовской Аравии появится не раньше 2028 года

Андреа Гауденци считает, что ATP и WTA должны объединиться в одну структуру.

«Мы все должны объединиться и действовать сообща.

Мы дублируем [функции] генеральных директоров, операции, распыляем усилия. Все может быть намного эффективнее».

Глава ATP считает, что Саудовскую Аравию нужно постепенно вовлекать в теннис, чтобы не перегреть рынок.

«Мы уязвимы из-за нынешней структуры и раздробленности. Пока мы хорошо контролируем ситуацию. Мы договорились о проведении молодежного итогового [в Джидде], Суверенный фонд Саудовской Аравии (PIF) стал спонсором нашего рейтинга, а женский итоговый WTA переехал в Саудовскую Аравию.

Не секрет, что мы обсуждаем с ними возможность проведения 10-го «Мастерса». Они с самого начала обозначили, что пришли с хорошими намерениями, готовы инвестировать в спорт, готовы помогать, а не мешать. И мы приветствовали это с самого начала».

Гауденци заявил, что ATP предоставит Саудовской Аравии лицензию на проведение 10-го «Мастерса» не раньше 2028 года, чтобы не спровоцировать конфликт, как в гольфе .

«Саудовская Аравия нацелилась на «Мастерс». Я верю, что если это произойдет, они смогут создать что-то уникальное. Они могут вложить много денег в инфраструктуру, и они это сделают.

Мы видели, как они работают на примере молодежного и женского итогового. Они проделали прекрасную работу. Они вкладывают много денег, у них есть инфраструктура, они нанимают специалистов и очень, очень хорошо относятся к игрокам. Гостеприимство было на высшем уровне. Поэтому лично я думаю, что они отлично справятся».