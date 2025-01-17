Алькарас пробил в прыжке и выронил ракетку, но попал в корт
Карлос Алькарас пробил в прыжке в третьем круге Australian Open.
Это произошло в третьем сете против Нуну Боржеса.
Испанец попал в корт и выронил ракетку, но все равно попал в корт. Тем не менее он проиграл розыгрыш.
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: @AustralianOpen
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