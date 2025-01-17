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Зверев шестой раз вышел во вторую неделю Australian Open

Александр Зверев вышел в 1/8 Australian Open.

В третьем круге он обыграл Джейкоба Фернли – 6:3, 6:4, 6:4. Пока немец не отдал на турнире ни сета.

Зверев 21-й раз в карьере вышел во вторую неделю турнира «Большого шлема», в Мельбурне – шестой. Он сравнялся с Борисом Беккером по количеству выходов в четвертый круг Australian Open, они лидеры среди немецких теннисистов в Открытой эре.

Теперь Зверев поборется с Юго Эмбером или Артуром Фисом

Опубликовала: Любовь Энина
Джейкоб Фернли
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logoАлександр Зверев
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