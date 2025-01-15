Зверве о том, что Алькарас и Музетти коротко подстриглись: «Они идиоты»

Александр Зверев отреагировал на короткие стрижки других игроков.

Сам Зверев уже несколько лет ходит с длинными волосами, которые собирает в хвост или в пучок.

– Не знаю, видел ли ты в раздевалке, наверняка видел, но в этом году многие игроки ATP подстриглись перед Australian Open. Карлос Алькарас сделал ежик. Музетти очень коротко подстригся. Что думаешь по этому поводу? Как реагируешь?

– Я считаю, что они идиоты (улыбается) . Мы все когда-нибудь полысеем, так что пока момент не настал, нужно пользоваться этим по полной (улыбается) .

– Наверняка на трибунах есть люди со стрижкой-маллетом, она здесь популярна. Если выиграешь турнир, мы увидим тебя с австралийским малетом?

– Нет (улыбается) .