Зверве о том, что Алькарас и Музетти коротко подстриглись: «Они идиоты»
Александр Зверев отреагировал на короткие стрижки других игроков.
Сам Зверев уже несколько лет ходит с длинными волосами, которые собирает в хвост или в пучок.
– Не знаю, видел ли ты в раздевалке, наверняка видел, но в этом году многие игроки ATP подстриглись перед Australian Open. Карлос Алькарас сделал ежик. Музетти очень коротко подстригся. Что думаешь по этому поводу? Как реагируешь?
– Я считаю, что они идиоты (улыбается). Мы все когда-нибудь полысеем, так что пока момент не настал, нужно пользоваться этим по полной (улыбается).
– Наверняка на трибунах есть люди со стрижкой-маллетом, она здесь популярна. Если выиграешь турнир, мы увидим тебя с австралийским малетом?
– Нет (улыбается).
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: @AustralianOpen
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