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Зверве о том, что Алькарас и Музетти коротко подстриглись: «Они идиоты»

Александр Зверев отреагировал на короткие стрижки других игроков.

Сам Зверев уже несколько лет ходит с длинными волосами, которые собирает в хвост или в пучок.

– Не знаю, видел ли ты в раздевалке, наверняка видел, но в этом году многие игроки ATP подстриглись перед Australian Open. Карлос Алькарас сделал ежик. Музетти очень коротко подстригся. Что думаешь по этому поводу? Как реагируешь?

– Я считаю, что они идиоты (улыбается). Мы все когда-нибудь полысеем, так что пока момент не настал, нужно пользоваться этим по полной (улыбается).

– Наверняка на трибунах есть люди со стрижкой-маллетом, она здесь популярна. Если выиграешь турнир, мы увидим тебя с австралийским малетом?

– Нет (улыбается).

Опубликовала: Любовь Энина
Источник: @AustralianOpen
logoКарлос Алькарас
logoЛоренцо Музетти
logoстиль
logoAustralian Open
logoАлександр Зверев
logoATP
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