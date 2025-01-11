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Коллинс о решении продолжить карьеру вместо рождения ребенка: «Были дни, когда я плакала каждый день и сходила с ума»

Даниэль Коллинс рассказала, почему решила продолжить карьеру в 2025-м.

Американка планировала завершить карьеру после Кубка Билли Джин Кинг в прошлом сезоне, потому что хотела стать мамой. Но в октябре она объявила, что останется в туре еще на сезон.

– Почему в конце прошлого года вы решили продолжить играть?

– Сейчас это просто бонус, пока я решаю, что делать дальше с тем, что я хочу семью, потому что это, к сожалению, будет сложнее, [чем я ожидала]. Было приятно вернуться в тур, побыть рядом с друзьями в туре, получить поддержку. Думаю, все игроки в курсе всех деталей того, что происходит с моим здоровьем. Но просто было важно, что меня поддержали.

Я с нетерпением ждала возможности сразу же завести семью. Начать новую главу. Но жизнь иногда преподносит неприятные сюрпризы. Поэтому сейчас у меня еще есть время, которое я проведу в туре. Это бонус, но эмоционально было тяжело с этим справиться.

– Когда вы столкнулись с тем, что не можете завести семью, то могли бы начать заниматься чем-то другим. Почему вы выбрали теннис?

– Думаю, дело в том, сколько времени мне понадобится, чтобы создать семью. У меня эндометриоз, так что есть некоторые дополнительные трудности с возможностью иметь детей.

Мы могли бы поговорить более подробно, но я бы хотела подождать с этим разговором... Следующие две недели я буду делать все возможное и упорно соревноваться.

Мне нелегко – были дни, когда я плакала каждый день и сходила с ума... Это невесело. Конечно, я могу попытаться начать что-то сделать. Но физические проблемы, которые появляются [во время беременности], в моем случае будут еще тяжелее. Моей медицинской команде потребуется больше времени, чтобы понять, как лучше поступить.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: @TheTennisLetter
logoAustralian Open
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logoДаниэль Коллинс
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