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Касаткина о матче с Путинцевой в третьем круге Australian Open: «Слова тут излишни. Просто нужно включать игру и смотреть»

Дарья Касаткина прокомментировала выход в третий круг Australian Open.

Она обыграла Яфань Ван 6:2, 6:0 и вышла Юлию Путинцеву.

«Матч был достаточно сложным – счет на табло, если честно, не отражает сути игры. Матч был намного сложнее, напряженнее. Было сложно играть, потому что было ветрено. Погода сегодня отличалась от того, что было во вторник во время моего первого матча. Сегодня было более прохладно и ветрено. Плюс первый матч я играла на Арене Джона Кейна – она практически закрытая, то есть это практически индор, в котором еще и солнце.

Корт, на котором я сегодня играла, полностью открытый и продувается. Конечно, сильно чувствуется влияние ветра и по скорости он кажется быстрее. Поэтому довольна тем, как справилась с условиями, и вообще тем, как прошла второй круг. Снова играла первым запуском – и снова очень этому рада, потому что не пришлось ждать. Отыграла матч – и все, можно уже отдыхать, готовиться к третьему кругу». 

Также она поделилась ожиданиями от встречи с Путинцевой.

«Слова тут излишни. Просто нужно включать игру и смотреть (смеется). Наши последние два матча были очень веселые, интересные, так что довольна тем, что уже в третьем круге, и попробую насладиться этим прекрасным матчем», – сказала Касаткина в интервью Максиму Янчевскому.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: телеграм-канал «Гейм, Сет, Макс»
logoAustralian Open
logoЯфань Ван
logoДарья Касаткина
logoWTA
logoЮлия Путинцева
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