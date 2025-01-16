Путинцева вышла на Касаткину на Australian Open
Юлия Путинцева пробилась в третий круг Australian Open.
Она обыграла Шуай Чжан со счетом 6:2, 6:1.
Путинцева повторила лучший результат на Australian Open – она четвертый раз дошла до третьего раунда.
Теперь ее соперницей станет Дарья Касаткина. Россиянка в личных встречах ведет 2:1.
Опубликовал: Павел Ниткин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем