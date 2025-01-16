Путинцева вышла на Касаткину на Australian Open

Юлия Путинцева пробилась в третий круг Australian Open.

Она обыграла Шуай Чжан со счетом 6:2, 6:1.

Путинцева повторила лучший результат на Australian Open – она четвертый раз дошла до третьего раунда.

Теперь ее соперницей станет Дарья Касаткина . Россиянка в личных встречах ведет 2:1.