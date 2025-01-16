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Касаткина третий раз прошла два круга на Australian Open. В двух матчах она отдала 6 геймов

Дарья Касаткина вышла в третий круг Australian Open.

Она обыграла Яфань Ван – 6:2, 6:0. Во втором сете Касаткина повесила 35-ю баранку на уровне основного тура.

Россиянка вышла в третий круг в Мельбурне впервые с 2022-го. Всего она сделала это третий раз за 10 участий.

Дальше Касаткина сыграет с Юлией Путинцевой или Шуай Чжан.

Опубликовал: Павел Ниткин
logoДарья Касаткина
logoWTA
logoAustralian Open
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