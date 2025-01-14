Касаткина о том, что она «Королева твинеров»: «Боюсь, Онс Жабер будет недовольна. Но спасибо»
Дарья Касаткина прокомментировала то, что она «Королева твинеров».
Об этом ее спросили после победы в первом круге Australian Open – 6:1, 6:3 против Виктории Томовой.
– Ты известна как «Королева твинеров», выполняешь этот удар лучше всех в женском туре. Расскажи секреты этого удара.
– Боюсь, Онс Жабер будет тобой недовольна. Но спасибо (смеется).
Я тренировала этот удар, когда мне было лет 10. По два часа стучала об стенку – бросала через себя свечу и потом пробивала твинер. Так что это упорный труд, ничего просто так не дается. Чего бы вы ни хотели достичь, придется много работать – даже ради твинера.
Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: интервью Касаткиной на корте
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