Джокович – второй игрок в Открытой эре со 150 победами на ТБШ после 30-летия
Новак Джокович повторил достижение Серены Уильямс.
Серб, обыгравший Жайме Фарию во втором круге Australian Open, стал вторым игроком в Открытой эре, одержавшим 150 побед на «Больших шлемах» после 30-летия.
Ранее подобного добилась Серена.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @OptaAce
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