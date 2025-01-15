  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Джокович о 430-м матче на ТБШ: «Шлемы» – основа нашего спорта, они важнее всего. Мне очень повезло установить еще один рекорд»
25

Джокович о 430-м матче на ТБШ: «Шлемы» – основа нашего спорта, они важнее всего. Мне очень повезло установить еще один рекорд»

Новак Джокович прокомментировал то, что побил рекорд по количеству матчей на ТБШ.

Сегодня он провел 430-й матч на «Больших шлемах» и обошел Роджера Федерера.

«Стараюсь всегда выкладываться на максимум. Я уже больше 20 лет играю на «Больших шлемах» на самом высоком уровне. Неважно, побеждаю я или проигрываю, на корте я оставляю всю душу.

«Большие шлемы» – основа нашего спорта, они важнее всего. Это история тенниса, именно они мотивируют даже самых маленьких детей.

Мое первое воспоминание о теннисе из детства – как я смотрел финал «Уимблдона», мне было четыре или пять. «Большие шлемы» точно главные турниры в мире. Мне очень повезло установить еще один рекорд».

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: eurosport.com
logoНовак Джокович
logoATP
logoAustralian Open
рекорды
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Павлюченкова седьмой раз вышла в третий круг Australian Open
19 минут назад
Australian Open. Мирра Андреева, Шнайдер, Павлюченкова, Соболенко, Осака, Гауфф вышли в 3-й круг, Чжэн, Самсонова выбыли
18120 минут назадLive
Алькарас о завершении карьеры Надаля: «Тяжело осознавать, что твой любимый игрок больше не сыграет на профессиональном уровне»
141 минуту назад
Australian Open. Расписание 5-го дня. Синнер, Швентек и де Минаур сыграют на Арене Рода Лэйвера, Медведев – на Арене Маргарет Корт
4сегодня, 08:35
Australian Open. Рууд играет с Меньшиком, Дрэйпер – с Коккинакисом, Зверев встретится с Мартинесом, Джокович, Алькарас вышли в 3-й круг
93сегодня, 08:10Live
Шнайдер о том, что принимает правильные решения на корте: «Спасибо за комплимент, но мне еще нужно много работать»
сегодня, 08:00
Соболенко выиграла 150-й матч на харде с 2020 года. Больше побед в туре только у Швентек
10сегодня, 07:51
Шнайдер впервые вышла в третий круг Australian Open
3сегодня, 07:43
Соболенко о том, что выступает без флага: «Если его вернут, будет здорово, а если нет, то все в порядке»
7сегодня, 06:58
Джокович о 4-сетовике с Фарией: «По мудрому выражению мистера Медведева, если следующее поколение будет так же играть, у них будет все: деньги, девушки, казино»
20сегодня, 06:42
Ко всем новостям
Последние новости
Сетка Australian Open-2025
1вчера, 17:17
Тренер «Ювентуса» Мотта пришел на матч Зверева и Фрица на итоговом
716 ноября 2024, 14:49Фото
Пирло пришел на матч Синнера и Фрица на итоговом
312 ноября 2024, 20:35Фото
Кьеллини пришел на матч Синнера и де Минаура на итоговом
10 ноября 2024, 21:03Фото
Начало матча Рублева и Шелтона задержалось из-за дымовой машины. Шелтон разгонял дым полотенцем
425 октября 2024, 14:11Фото
Стокгольм (ATP). Вавринка, Берреттини, Давидович-Фокина, Харри, Сонего, Дьере вышли во 2-й круг, Котов, Норри, Борг выбыли
516 октября 2024, 13:15
Алматы (ATP). Карацев, Махач, Шевченко, Эванс вышли во 2-й круг, Сафиуллин, Дакворт выбыли
2016 октября 2024, 09:18
Нинбо (WTA). Калинская, Мирра Андреева, Мухова вышли во 2-й круг, Потапова и Александрова снялись, Шнайдер, Рахимова, Томлянович выбыли
7116 октября 2024, 08:55
Сетка US Open-2024
38 сентября 2024, 22:15
«Непередаваемая атмосфера. Весь стадион ждет момента, когда хрупкие девочки поднимут большую кастрюлю». Ласицкас о финале Кубка Федерации-2004
51 сентября 2024, 19:20
Рекомендуем