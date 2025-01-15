Джокович о 430-м матче на ТБШ: «Шлемы» – основа нашего спорта, они важнее всего. Мне очень повезло установить еще один рекорд»
Новак Джокович прокомментировал то, что побил рекорд по количеству матчей на ТБШ.
Сегодня он провел 430-й матч на «Больших шлемах» и обошел Роджера Федерера.
«Стараюсь всегда выкладываться на максимум. Я уже больше 20 лет играю на «Больших шлемах» на самом высоком уровне. Неважно, побеждаю я или проигрываю, на корте я оставляю всю душу.
«Большие шлемы» – основа нашего спорта, они важнее всего. Это история тенниса, именно они мотивируют даже самых маленьких детей.
Мое первое воспоминание о теннисе из детства – как я смотрел финал «Уимблдона», мне было четыре или пять. «Большие шлемы» точно главные турниры в мире. Мне очень повезло установить еще один рекорд».
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: eurosport.com
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