Джокович стал рекордсменом по количеству матчей на «Больших шлемах»

Новак Джокович побил еще один теннисный рекорд.

Во втором круге Australian Open серб проводит 430-й матч на турнирах «Большого шлема». Ни у кого в истории не было больше.

На втором месте идет Роджер Федерер – 429. На третьем – Серена Уильямс (423).