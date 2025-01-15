Джокович стал рекордсменом по количеству матчей на «Больших шлемах»
Новак Джокович побил еще один теннисный рекорд.
Во втором круге Australian Open серб проводит 430-й матч на турнирах «Большого шлема». Ни у кого в истории не было больше.
На втором месте идет Роджер Федерер – 429. На третьем – Серена Уильямс (423).
Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: @TennisTV
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