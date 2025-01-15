Джокович о 4-сетовике с Фарией: «По мудрому выражению мистера Медведева, если следующее поколение будет играть так же, у них будет все: деньги, девушки, казино»
Новак Джокович повторил шутку Даниила Медведева после выхода в третий круг AO.
Он обыграл Жайме Фарию 6:1, 6:7(4), 6:3, 6:2.
«Вчера Медведев играл пять сетов. По мудрому выражению мистера Медведева, если следующее поколение будет играть так же, у них будет все: деньги, девушки, казино. Должен сказать, что мне нравится это утверждение».
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @TheTennisLetter
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