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Джокович седьмой раз подряд вышел в третий круг Australian Open

Новак Джокович победил квалифаера во втором круге Australian Open.

Он обыграл Жайме Фарию со счетом 6:1, 6:7(4), 6:3, 6:2.

Джокович седьмой раз подряд вышел в третий круг в Мельбурне. Последний раз он проигрывал до этой стадии в 2017-м – Денису Истомину. Всего серб 17 раз доходил до третьего раунда.

За выход во вторую неделю Джокович сыграет с Томашем Махачем.

Это не сон – Маррей правда тренирует Джоковича!

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: tennisabstract.com
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Жайме Фариа
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