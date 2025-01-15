Джокович седьмой раз подряд вышел в третий круг Australian Open
Новак Джокович победил квалифаера во втором круге Australian Open.
Он обыграл Жайме Фарию со счетом 6:1, 6:7(4), 6:3, 6:2.
Джокович седьмой раз подряд вышел в третий круг в Мельбурне. Последний раз он проигрывал до этой стадии в 2017-м – Денису Истомину. Всего серб 17 раз доходил до третьего раунда.
За выход во вторую неделю Джокович сыграет с Томашем Махачем.
Это не сон – Маррей правда тренирует Джоковича!
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: tennisabstract.com
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