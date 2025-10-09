  • Спортс
2

Вашеро после выхода в 1/2 финала в Шанхае: «Я невероятно счастлив. Я приехал как альтернативный игрок и даже не был уверен, что попаду в квалификацию»

Валентин Вашеро поделился эмоциями после выхода в 1/2 финала в Шанхае.

204-я ракетка мира, попавший в основную сетку через квалификацию, обыграл 11-ю ракетку Хольгера Руне – 2:6, 7:6(4), 6:4. После матчбола монегаск упал на корт и заплакал.

На пути к полуфиналу Вашеро также обыграл Ласло Дьере, Александра Бублика, Томаша Махача и Тэллона Грикспора.

«Я приехал даже не как квалифаер – я был альтернативным игроком. Я даже не был уверен, что попаду в квалификацию. Это просто невероятно. Последняя победа значила для меня очень много. А эта значит еще больше.

Было сложно не думать об этом на матчболе, как и о том, что я войду в топ-100. Я знаю, что это всего лишь шаг, и я стараюсь не смотреть на рейтинг по ходу турнира – но я прочитал, что я войду в топ-100. Для меня это просто невероятно. Я не могу дождаться [полуфинала]. Я невероятно счастлив и живу как во сне.

В первом сете я был в абсолютном шоке с физической точки зрения. Это было на уровень выше того, [к чему я привык]. Я считал, что Тэллон играл очень хорошо с точки зрения тенниса. Я был почти шокирован. Мы знаем, как играет Саша Бублик – там можно ждать любой удар в любую секунду. Поэтому они так хороши.

Но сегодня я был поражен игрой [Руне] в обороне. Те мячи, которые я бы выиграл против 90% игроков, были для него просто очередными ударами. Так что первый сет был довольно тяжелым физически. У меня немного горели легкие, но это мне сильно помогло во втором сете. Я просто вышел переодеться во втором сете, и из-за этого получилось играть посвободнее».

Дальше Вашеро встретится с победителем матча между Новаком Джоковичем и Хольгером Руне.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: официальный сайт ATP
