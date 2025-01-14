Фонсека пробил самый быстрый форхенд первого круга Australian Open – 181 км/ч
Жоао Фонсека пробил самый быстрый виннерс с форхенда в первом круге Australian Open.
18-летний бразилец пробил навылет со скоростью 181 км/ч.
На втором месте Джованни Мпетши Перрикар – 180 км/ч, на третьем Карлос Алькарас – 178 км/ч.
Рублев проиграл тинейджеру – и другие события 3-го дня Australian Open
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: @TheTennisLetter
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