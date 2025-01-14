Хачанов о победе над Маннарино: «Начал нервозно, торопился, и из-за этого было много невынужденных. Хорошо, что меня это не выбило из колеи»

Карен Хачанов прокомментировал выход во второй круг Australian Open.

Он обыграл Адриано Маннарино 7:6(5), 6:3, 6:3 и вышел на Габриэля Диалло.

«Начал нервозно, у него ритм игры такой неприятный, к которому надо привыкнуть и адаптироваться, плюс я не шибко уверенно и хорошо начал. Мне кажется, чуть суетился, торопился, пытался играть активно, но при этом не с правильных ударов пытался атаковать, и из-за этого было много невынужденных ошибок, и подача в начале особенно не выручала.

Хорошо, что я остался в игре, что меня это не выбило из колеи. Я отборолся, такой тяжелый сет был, далеко не лучшая игра, но при этом я выиграл первый сет. С начала второго сета, как повел, чувствовал, что меня уже начало отпускать, я начал чувствовать ритм, скорость. Об этом даже статистика говорит: в первом сете было очень много невынужденных, за оставшиеся два сета в два раза меньше, чем за первый (смеется) .

И потом я уже чувствовал, что веду игру, уверенно действую, зная, что и как мне нужно делать, куда играть, контролирую ситуацию. Поэтому самое главное – что начал не очень хорошо, а закончил в плане игры гораздо лучше», – сказал Хачанов в интервью Максиму Янчевскому.