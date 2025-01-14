Хачанов никогда не проигрывал в первом круге Australian Open

Карен Хачанов вышел во второй раунд Australian Open.

Он победил Адриана Маннарино – 7:6(5), 6:3, 6:3.

Хачанов девятый раз выступает в основной сетке в Мельбурне и никогда не проигрывал в первом раунде. Его худший результат – второй круг, лучший – полуфинал в 2023-м.

В этом году Хачанов одержал первую победу. На старте сезона он проиграл первый же матч в Гонконге.

Дальше россиянин сыграет с Габриэлем Диалло или Лукой Нарди.