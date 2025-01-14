18-летний Фонсека дебютировал в основной сетке «Большого шлема», обыграв соперника из топ-10

Жоао Фенсека на Australian Open начал с победы над №9 Андреем Рублевым.

18-летний бразилец завершил встречу в трех сетах – 7:6(1), 6:3, 7:6(5).

Фонсека впервые играет в основной сетке «Большого шлема», куда он попал через квалификацию. Это его 14-я победа подряд – в конце прошлого сезона бразилец выиграл молодежный итоговый турнир, а в этом сезоне взял титул на «Челленджере» в Канберре.

За выход в третий круг он поборется с Лоренцо Сонего.