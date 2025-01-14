18-летний Фонсека дебютировал в основной сетке «Большого шлема», обыграв соперника из топ-10
Жоао Фенсека на Australian Open начал с победы над №9 Андреем Рублевым.
18-летний бразилец завершил встречу в трех сетах – 7:6(1), 6:3, 7:6(5).
Фонсека впервые играет в основной сетке «Большого шлема», куда он попал через квалификацию. Это его 14-я победа подряд – в конце прошлого сезона бразилец выиграл молодежный итоговый турнир, а в этом сезоне взял титул на «Челленджере» в Канберре.
За выход в третий круг он поборется с Лоренцо Сонего.
Опубликовано: Алёна Майорова
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