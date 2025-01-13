Джокович о 19-летнем Басаваредди, выигравшем у него сет: «Он хороший парень, еще подросток»
37-летний серб обыграл 19-летнего Басаваредди 4:6, 6:3, 6:4, 6:2.
«Он был лучше меня первые полтора сета. Он заслужил все аплодисменты, прозвучавшие, когда он уходил с корта. Отличное выступление.
Я впервые посмотрел, как он играет, три-четыре дня назад. Я мало что о нем знал, а такие соперники всегда сложны и опасны. Ты играешь с человеком, которому нечего терять. Это был его первый матч на «Больших шлемах».
Он очень цельный игрок. Он приятно удивил меня своими ударами и боевым настроем в концовке. Я желаю ему всего наилучшего в дальнейшей карьере. Он хороший парень, еще подросток. Он не поддался эмоциям, несмотря на важность момента: он впервые вышел на этот центральный корт. Он отлично справился с волнением. Я уверен, что его ждет большое будущее».
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