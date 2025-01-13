Джокович о первом матче под руководством Маррея: «В середине игры он мне очень помог советом»

Новак Джокович высказался о первой победе под руководством Энди Маррея.

В первом круге Australian Open он обыграл Нишеша Басаваредди 4:6, 6:3, 6:4, 6:2.

«Немного странно было видеть его в моем боксе у корта. Мы больше 20 лет соревновались друг с другом на высочайшем уровне. Здорово, что теперь он со мной. В середине матча он мне очень помог советом. Хорошо, что сейчас у нас появилась возможность коучинга. Когда наблюдаешь за матчем со стороны, открывается абсолютно другая перспектива. Он очень хорошо справляется, это приятный опыт. Надеюсь, на этом мы не остановимся», – сказал серб в интервью на корте.

Напомним, Маррей вошел в команду Джоковича в межсезонье.