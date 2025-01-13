Джокович восьмой раз в карьере проиграл первый сет на ТБШ, но вышел во второй круг Australian Open

Седьмая ракетка мира Новак Джокович выиграл в первом круге Australian Open.

Он победил Нишеша Басаваредди (WC) со счетом 4:6, 6:3, 6:4, 6:2.

Серб 18-й раз подряд выиграл стартовый матч в Мельбурне. Последний раз он проигрывал на старте в 2006 году.

Также он восьмой раз в карьере проиграл первый сет на турнире «Большого шлема» (на Аustralian Open – впервые с 2006-го).

Дальше он сыграет с квалифаером Жайме Фариа.