Бенчич Бенчич: «Иногда игра с Остапенко напоминает русскую рулетку. Иногда ты как зритель на собственном матче»

Белинда Бенчич прокомментировала победу над Аленой Остапенко на Australian Open.

Швейцарка победила 6:3, 7:6(6).

«Мы очень хорошо знаем друг друга еще с юниорских времен. Мы обе 1997 года. Мне кажется, что по юниорам ты всегда смотришь на свою возрастную категорию, мол, мы обе 1997-го, мне нужно выступить лучше нее. Возможно, тебя дополнительно мотивирует, когда вы с кем-то ровесницы. Но мне кажется, что сейчас это уже никого не волнует, потому что мы взрослые.

Играть с ней непросто, иногда это напоминает русскую рулетку. Иногда ты как зритель на собственном матче. Я старалась играть стабильно, не проседать в важные моменты. Рада, что сегодня этого оказалось достаточно. Разумеется, я очень рада победе и возможности сыграть еще один матч».

Бенчич поделилась , как материнство повлияло на ее отношение к теннису. В октябре она вернулась в тур спустя полгода после рождения дочери.

«Это позволяет мне играть расслабленнее. Я всегда хочу показать максимум, иногда слишком сильно на себя давлю. Сейчас играть стало немного легче, потому что есть что-то важнее тенниса.

Я довольна текущими результатами. Постепенно я чувствую себя все лучше и лучше, в том числе каждый день на тренировках. Разумеется, чтобы реализовать задуманное, нужны результаты. Пока я довольна тем, как идет возвращение».