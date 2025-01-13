Циньвэнь Чжэн снялась в рекламе спортивных топов

Циньвэнь Чжэн снялась в рекламе спортивных бюстгалтеров Nike.

На прошлой неделе стало известно, что китаянка стала амбассадором Dior.

На итоговом в ноябре она говорила , что не будет отдыхать в межсезонье из-за большого количества съемок.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе