Циньвэнь Чжэн: «У меня запланировано слишком много рекламных съемок, так что отпуска не будет»

Циньвэнь Чжэн рассказала, почему не поедет отдыхать.

«Другие игроки во время межсезонья едут на Мальдивы или Гавайи, но у меня запланировано слишком много рекламных съемок, так что отпуска не будет», – рассказала китаянка.

Чжэн недавно подписала контракт с Audi и посетила Международную автомобильную выставку в Гуаньчжоу. Она также сотрудничает с Rolex, Lancome и китайским «Макдональдс».