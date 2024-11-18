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Циньвэнь Чжэн: «У меня запланировано слишком много рекламных съемок, так что отпуска не будет»

Циньвэнь Чжэн рассказала, почему не поедет отдыхать.

«Другие игроки во время межсезонья едут на Мальдивы или Гавайи, но у меня запланировано слишком много рекламных съемок, так что отпуска не будет», – рассказала китаянка.

Чжэн недавно подписала контракт с Audi и посетила Международную автомобильную выставку в Гуаньчжоу. Она также сотрудничает с Rolex, Lancome и китайским «Макдональдс».

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Tennis.com
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