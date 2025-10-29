  • Спортс
  • Ренне Стаббс: «Анисимова поступила правильно, взяв паузу. Мирра Андреева могла бы последовать ее примеру»
8

Ренне Стаббс: «Анисимова поступила правильно, взяв паузу. Мирра Андреева могла бы последовать ее примеру»

Ренне Стаббс считает, что Мирре Андреевой стоит взять перерыв.

Напомним, 18-летняя россиянка в этом году не смогла квалифицироваться на итоговый турнир WTA в Эр-Рияде. На последней неделе в чемпионской гонке ее обогнали Жасмин Паолини и Елене Рыбакиной.

«Думаю, [пример Анисимовой] – отличный урок для всех, особенно для молодых игроков (американка пропустила 8 месяцев, завершив сезон-2023 в мае – Спортс’‘). Мирра Андреева могла бы последовать ее примеру. Просто сказать себе: «Я не хочу играть пару месяцев. У меня на счету миллионы долларов, я знаю, насколько я хороша. Но не смогу показать свой лучший теннис, если не готова снова бороться, чтобы стать чемпионкой WTA 1000 или 500. Потому что там с самого начала нужно встречаться с сильнейшими теннисистками мира».

Мне кажется, Аманда Анисимова поступила правильно, как когда-то сделала Эшли Барти, взяв паузу на пару лет,. Нужно найти внутренний покой и силу, чтобы снова выходить на корт и бороться. Тогда ты чувствуешь, что слишком хороша, чтобы проигрывать в первом или втором круге только из-за того, что тебе не хочется играть. А если так происходит, то просто не играй.

А после [перерыва] решить: «Я хочу играть, потому что хочу брать титулы». Именно это Анисимова и сделала в этом сезоне. Она начала возвращаться в тур в прошлом году и стала одной из лучших теннисисток мира. Мы все знаем, что в лучшей форме она может обыграть кого угодно. Никто не бьет по мячу чище нее. Но если она эмоционально не готова, она не выходит на корт. По-моему, это очень разумное решение».

Грустно за Мирру Андрееву – из-за проблем с японской визой даже не поборолась за место на итоговом

Аманда Анисимова – от «новой Шараповой» и депрессии к лучшему сезону в карьере

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: @tennishead
