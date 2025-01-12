  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Маррей о Джоковиче: «В ближайшие пару лет он может стать величайшим спортсменом в истории»
2

Маррей о Джоковиче: «В ближайшие пару лет он может стать величайшим спортсменом в истории»

Энди Маррей хочет помочь Новаку Джоковичу стать величайшим спортсменом в истории.

В межсезонье Маррей стал тренером 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема», и на Australian Open они проводят первый совместный турнир.

«За последние несколько лет Новак за счет всех установленных рекордов закрепил за собой звание лучшего теннисиста в истории.

В ближайшие пару лет он может стать величайшим спортсменом в истории – если в 38-39 лет будет выигрывать «Большие шлемы», побеждать Карлоса Алькараса и Янника Синнера в больших матчах. И мне интересно в этом поучаствовать.

Я смотрел его матчи в прошлом году, и бывали моменты, когда ему чего-то не хватало. Но это не касается на Олимпиаде.

Травма прямо перед Олимпиадой, наверное, заставила его сосредоточиться. Он отлично провел «Уимблдон», там был тяжелый финал, но после операции на колене это был невероятный результат.

Когда он был полностью мотивирован и сосредоточен, он выиграл Олимпиаду. Нет ничего удивительного, что после этого наступил небольшой спад – он поставил себе одну цель на год и достиг последнего, чего ему не хватало.

Так что для нас с его командой важнее всего найти мотивацию».

Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: eurosport.com
logoATP
logoAustralian Open
logoНовак Джокович
logoЭнди Маррей
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Мирра Андреева о том, чему научила тренера Кончиту Мартинес: «Теперь все смеются над ее шутками – благодаря мне»
125 минут назад
Мирра Андреева вышла во второй круг Australian Open
240 минут назад
Australian Open. Чжэн играет с Тодони, Потапова встретится с Зиданшек, Блинкова – с Сэвилл, Соболенко – со Стивенс, Мирра Андреева вышла во 2-й круг
2543 минуты назадLive
Синнер и Алькарас вместе потренировались на одном корте
151 минуту назадВидео
Рыбакина о целях: «Отыграть сезон от начала до конца и, конечно, брать большие титулы»
57 минут назад
Виландер о Радукану: «Если она будет на 100% готова физически, то войдет в топ-10 до конца 2025-го»
сегодня, 01:03
Australian Open. 1-й круг. Котов сыграет с Фариа, Зверев встретится с Пуем, Рууд – с Муньяром, Нисикори – с Монтейро
25сегодня, 01:00Live
Квитова – в июле родившая сына – скоро поедет в США тренироваться
сегодня, 00:55
Алькарас о новой технике на подаче: «Во время тренировочных матчей бывают геймы, когда я все делаю неправильно»
сегодня, 00:41
Мирра Андреева о межсезонье: «Приходилось много бороться с собой. Из-за физических нагрузок я так плохо играла»
1сегодня, 00:34
Ко всем новостям
Последние новости
Сетка Australian Open-2025
10 января, 17:40
Тренер «Ювентуса» Мотта пришел на матч Зверева и Фрица на итоговом
716 ноября 2024, 14:49Фото
Пирло пришел на матч Синнера и Фрица на итоговом
312 ноября 2024, 20:35Фото
Кьеллини пришел на матч Синнера и де Минаура на итоговом
10 ноября 2024, 21:03Фото
Начало матча Рублева и Шелтона задержалось из-за дымовой машины. Шелтон разгонял дым полотенцем
425 октября 2024, 14:11Фото
Стокгольм (ATP). Вавринка, Берреттини, Давидович-Фокина, Харри, Сонего, Дьере вышли во 2-й круг, Котов, Норри, Борг выбыли
516 октября 2024, 13:15
Алматы (ATP). Карацев, Махач, Шевченко, Эванс вышли во 2-й круг, Сафиуллин, Дакворт выбыли
2016 октября 2024, 09:18
Нинбо (WTA). Калинская, Мирра Андреева, Мухова вышли во 2-й круг, Потапова и Александрова снялись, Шнайдер, Рахимова, Томлянович выбыли
7116 октября 2024, 08:55
Сетка US Open-2024
38 сентября 2024, 22:15
«Непередаваемая атмосфера. Весь стадион ждет момента, когда хрупкие девочки поднимут большую кастрюлю». Ласицкас о финале Кубка Федерации-2004
51 сентября 2024, 19:20
Рекомендуем