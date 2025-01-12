Соболенко и Гауфф считают, что Синнер защитит титул Australian Open, Мирра Андреева болеет за Рублева
Арина Соболенко и Коко Гауфф считают, что победит Янник Синнер, Циньвэнь Чжэн – что выиграет Синнер или Карлос Алькарас.
Мирра Андреева назвала Андрея Рублева: «Я хочу, чтобы он выиграл. Я буду болеть за него от всего сердца».
Григор Димитров и Даниил Медведев ставят на Соболенко. Россиянин сказал: «Последний год она показывает выдающийся теннис, так что, думаю, она главная претендентка. И она только что выиграла турнир в Брисбене».
Рублев тоже назвал Соболенко – вместе со Швентек, Коко Гауфф и Еленой Рыбакиной. Каспер Рууд считает, что победит Ига Швентек.
Алекс де Минаур и Стефанос Циципас назвали своих девушек – Кэти Болтер и Паулу Бадосу. «Конечно, я болею за Паулу. Я встречаюсь с ней не только из-за ее внешности, но и из-за того, как она играет в теннис», – сказал грек.
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