Кафельников о перспективах россиян на Australian Open: «У девочек все радужнее, чем у мужчин»
Евгений Кафельников высказался о фаворитах Australian Open среди мужчин.
«У меня нет понимания по фавориту АО в мужском разряде. Никто за первые две недели регулярного сезона не выделился для меня. Явного фаворита нет.
Шансы россиян? Медведев пока не играл, Рублев играл абы как, Хачанов – тоже непонятно. Для меня выступление наших парней на Аustralian Open – пока загадка».
Также чемпион Australian Open-1999 назвал фаворита в женской сетке.
«Для меня фаворит у женщин на AO – Арина Соболенко, однозначно. Причем с запасом.
Что касается наших девушек, то видно, что Людмила Самсонова в форме, как и Мирра Андреева, и Полина Кудерметова. У девочек все радужнее, чем у мужчин, как мне кажется. По первым двум неделям девчонки только и радуют».
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: sport24.ru
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