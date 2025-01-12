Кафельников о перспективах россиян на Australian Open: «У девочек все радужнее, чем у мужчин»

Евгений Кафельников высказался о фаворитах Australian Open среди мужчин.

«У меня нет понимания по фавориту АО в мужском разряде. Никто за первые две недели регулярного сезона не выделился для меня. Явного фаворита нет.

Шансы россиян? Медведев пока не играл, Рублев играл абы как, Хачанов – тоже непонятно. Для меня выступление наших парней на Аustralian Open – пока загадка».

Также чемпион Australian Open-1999 назвал фаворита в женской сетке.

«Для меня фаворит у женщин на AO – Арина Соболенко, однозначно. Причем с запасом.

Что касается наших девушек, то видно, что Людмила Самсонова в форме, как и Мирра Андреева, и Полина Кудерметова. У девочек все радужнее, чем у мужчин, как мне кажется. По первым двум неделям девчонки только и радуют».