Циньвэнь Чжэн: «Всегда жму руку сопернице, но редко улыбаюсь и обнимаюсь. Я не считаю это нужным»

Циньвэнь Чжэн рассказала, как относится к рукопожатиям после матчей.

«Я всегда жму руку сопернице, потому что это элементарное уважение. Неважно, выиграла я или проиграла. Но я не всегда буду улыбаться при рукопожатии – это не мое. И я редко обнимаю соперниц, потому что не считаю это нужным. Я выхожу на корт, просто чтобы сыграть матч.

Если я проигрываю, то проявляю элементарное уважение, вот и все. Вот почему вы не увидите моего счастливого лица после поражения. А если увидите, то это что-то странное. Это будет означать, что мне было все равно на результат в этот день (смеется) ».