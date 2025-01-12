Циньвэнь Чжэн: «Всегда жму руку сопернице, но редко улыбаюсь и обнимаюсь. Я не считаю это нужным»
Циньвэнь Чжэн рассказала, как относится к рукопожатиям после матчей.
«Я всегда жму руку сопернице, потому что это элементарное уважение. Неважно, выиграла я или проиграла. Но я не всегда буду улыбаться при рукопожатии – это не мое. И я редко обнимаю соперниц, потому что не считаю это нужным. Я выхожу на корт, просто чтобы сыграть матч.
Если я проигрываю, то проявляю элементарное уважение, вот и все. Вот почему вы не увидите моего счастливого лица после поражения. А если увидите, то это что-то странное. Это будет означать, что мне было все равно на результат в этот день (смеется)».
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @TheTennisLetter
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