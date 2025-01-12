Прошлогодняя финалистка Australian Open Чжэн вышла во второй круг
Циньвэнь Чжэн вышла во второй круг Australian Open.
Пятая ракетка мира обыграла №110 Анку Тодони со счетом 7:6(3), 6:1.
В первом сете китаянка упустила три сетбола при счете 5:4, а потом сама отыграла при счете 5:6.
Чжэн 13-й раз играет в основной сетке «Большого шлема» и 11-й раз вышла во второй круг.
Дальше она сыграет с Хейли Батист или Лаурой Зигемунд.
Опубликовал: Павел Ниткин
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