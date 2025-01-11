Даниэль Коллинс: «Я человек, который искренне говорит то, что думает и чувствует, и я люблю посмеяться над собой и призываю других делать так же»

Даниэль Коллинс хочет, чтобы люди умели посмеяться над собой.

Недавно американка поставила на аватарку в инстаграме свое выражение лица после рукопожатия со Игой Швентек на United Cup и написала: «Иногда мне просто нужно посмеяться над собой».

– Мой вопрос о рукопожатиях в целом. Вы говорите, что вам очень важно быть искренней. Разве не странно, что в теннисе вы на протяжении двух часов пытаетесь уничтожить друг друга, а потом надо притвориться, что вы друг другу нравитесь? Как вы относитесь к рукопожатиям в теннисе?

– Мы все упорно соревнуемся друг с другом и выкладываемся по полной. Но, мне кажется, большинство из нас нормально относятся к рукопожатиям.

Я человек. Бывают ситуации, которые мне нравятся, бывают ситуации, которые мне не нравятся, всякое случается.

Все эти мемы постоянно мелькают у меня в инстаграме, мол, у меня все на лице написано. Я человек, который искренне говорит то, что думает и чувствует, и я люблю посмеяться над собой, потому что знаю, что бываю такой и что это не всегда хорошо. Я стараюсь смеяться над собой и не воспринимать себя слишком серьезно. И я призываю других людей делать так же, потому что, в конце концов, если мы не можем посмеяться над собой и легко отнестись к ситуации, то какого хрена мы вообще делаем?

Мне кажется, многое вырывают из контекста, и болельщики думают, что хорошо знают игроков, что им известны все детали происходящего. Но на самом деле это не так. И в конечном счете я просто стараюсь смеяться над собой.