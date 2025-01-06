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Коллинс поставила на аватарку выражение лица после рукопожатия со Швентек

Даниэль Коллинс поменяла аватарку в инстаграме после финала United Cup.

Она поставила выражение лица после рукопожатия с Игой Швентек. В сторис Коллинс написала об этом: «Не знала, заметили вы или нет, но... Новый год – прежняя я 😅. Иногда мне просто нужно посмеяться над собой 😭🤣». 

На Олимпиаде в Париже между Коллинс и Швентек произошел конфликт. Американка по ходу четвертьфинала жаловалась, что Швентек затягивала время и пыталась манипулировать. Затем Коллинс взяла медицинский перерыв и снялась в третьем сете из-за травмы. У сетки она попросила польку «не реагировать на ее травму неискренне».

Опубликовала: Любовь Энина
Источник: инстаграм Коллинс
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logoUnited Cup
logoДаниэль Коллинс
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logoИга Швентек
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