Коллинс поставила на аватарку выражение лица после рукопожатия со Швентек
Даниэль Коллинс поменяла аватарку в инстаграме после финала United Cup.
Она поставила выражение лица после рукопожатия с Игой Швентек. В сторис Коллинс написала об этом: «Не знала, заметили вы или нет, но... Новый год – прежняя я 😅. Иногда мне просто нужно посмеяться над собой 😭🤣».
На Олимпиаде в Париже между Коллинс и Швентек произошел конфликт. Американка по ходу четвертьфинала жаловалась, что Швентек затягивала время и пыталась манипулировать. Затем Коллинс взяла медицинский перерыв и снялась в третьем сете из-за травмы. У сетки она попросила польку «не реагировать на ее травму неискренне».
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: инстаграм Коллинс
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