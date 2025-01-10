Джокович не стал отвечать, есть ли у него доказательства того, что его отравили в Австралии
Новак Джокович не предоставил доказательств того, что его отравили в Австралии.
На пресс-конференции перед стартом Australian Open его спросили: «У вас есть доказательства, которую связывают высокий уровень тяжелых металлов в крови с едой, которой вас кормили в гостинице для задержанных?»
«Слушайте, статья GQ вчера вышла онлайн. Это февральский номер, так что в печати будет чуть позже.
Я дал это интервью много месяцев назад. Я бы не хотел вдаваться в детали, потому что сейчас хочу сосредоточиться на теннисе.
Если хотите узнать, что я сказал, и получить больше информации – всегда можете вернуться к той статье», – сказал Джокович.
Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: пресс-конференция Джоковича
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